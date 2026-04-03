«Маячок на 2,4 млн»: переводы между россиянами попадут под тотальный контроль — как не стать жертвой

С 2027 года налоговики начнут автоматически следить за переводами между обычными россиянами. Минфин подтвердил: законопроект, внесенный в Госдуму, запускает обмен данными между ЦБ и ФНС по счетам, где замечены признаки незарегистрированной предпринимательской деятельности. Ключевой индикатор — поступления свыше 2,4 млн рублей в год. Об этом сообщает «Российская газета».

В Минфине пояснили: порог в 2,4 млн рублей (200 тыс. в месяц) взят не случайно. Это максимальный доход для самозанятого и предельный уровень для минимальной ставки НДФЛ (13%). Если человек зарабатывает больше и не платит налоги — государство решило навести порядок. Доход выше 2,4 млн в год, по данным за 2024 год, имеет лишь около 3% работающих. Их и будут проверять в первую очередь.

Алексей Петров предупреждает: если на карту регулярно поступают переводы от разных людей с пометками «за услуги» или «за товар», система может заинтересоваться и при суммах 1,5 млн в год. Олег Абелев добавляет: «автоматический маячок» сработает гарантированно при превышении 2,4 млн. Но и при меньших цифрах, если есть систематичность и признаки коммерции, риск проверки сохраняется.

Что делать? Эксперты советуют: если вы регулярно получаете переводы за аренду, репетиторство, перепродажу товаров — лучше зарегистрироваться как самозанятый или ИП. В противном случае налоговая может доначислить налоги и штрафы.

