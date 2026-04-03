«Гениально и безумно»: жители Ногинска обсуждают автомобиль со спойлером от детской игрушки

Местные жители обнаружили на улице автомобиль, который заставляет прохожих замереть в изумлении. На крышке багажника обычной легковушки красуется миниатюрное антикрыло — точная копия гоночного обвеса, но размером не больше батона хлеба. Об этом сообщает REGIONS .

Как выяснилось, владелец решил придать своему железному коню «гоночного шика», использовав для этого детскую игрушку. Результат превзошел все ожидания. Спойлер выглядит крошечным, но при этом чертовски реалистично.

Автор поста Максим не скрывает восторга: «Это же надо додуматься! Гениально и безумно одновременно. Это новый уровень мем-тюнинга». Местная художница Мария Колоколова увидела в этом глубокий смысл. По её словам, современное искусство любит такие парадоксы — большое и маленькое, серьезное и наивное. Или, может, водитель просто напомнил всем, что в каждом взрослом живёт ребёнок.

Ранее стало известно, что водитель автобуса в Балашихе остановился и голыми руками убрал с дороги огромное дерево.