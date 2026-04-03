Квартира у моря за 3,6 млн: сколько стоит самое дешевое жилье в Алании для россиян

Турецкая мечта стала чуть доступнее. Эксперты агентства недвижимости раскрыли цену самого бюджетного жилья в Алании — городе, который последние годы лидирует по спросу среди российских покупателей. Всего 3,6 млн рублей — и вы владелец однокомнатной квартиры площадью 47 квадратных метров. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Объект находится в пятиэтажном доме в районе Каргыджак, недалеко от моря. Квадратный метр обойдется в 76,5 тыс. рублей. Конечно, жилье потребует вложений, но для тех, кто мечтает о собственном углу на берегу Средиземного моря, это предложение выглядит как подарок судьбы.

Впрочем, эксперты предупреждают: рынок Алании неоднороден. Разброс цен колоссальный — даже внутри одного района стоимость объектов может различаться в разы. Многое зависит от близости к пляжу, вида из окна и состояния дома. Так что 3,6 млн — это скорее точка входа, стартовая планка, за которой начинаются уже более серьезные траты.

Тем не менее, сам факт наличия квартиры в популярном курортном городе за такие деньги привлекает внимание. Для многих россиян, уставших от дороговизны Сочи и Геленджика, Алания становится реальной альтернативой.

