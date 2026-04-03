Делегация Мозамбика ознакомилась с работой одного из крупнейших мясокомбинатов Подмосковья. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, делегация во главе с председателем Ассамблеи Республики Маргаридой Адамужи Талапой посетила «Мясокомбинат Клинский». Гостей принимали сенатор РФ Людмила Скаковская, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Дмитрий, глава Клина Василий Власов, Черепнин и руководство комбината.

«Мы рады были показать нашим гостям производственные мощности. Агропромышленный комплекс активно развивается и цифровизируется: внедряются современные технологии, создаются новые рабочие места, применяются передовые практики», - отметила Скаковская.

Подмосковье занимает второе место в стране по производству колбасных изделий. Регион обеспечивает 12% всего российского рынка и 23% – в ЦФО. За прошлый год в Подмосковье произвели более 294 тыс. тонн колбасных изделий, а объем экспорт вырос почти на 10% и достиг более 26 тыс. тонн.

«Такие системообразующие предприятия, как «Мясокомбинат Клинский» и другие ведущие игроки, позволяют расширять присутствие не только в России, но и за рубежом», - подчеркнул Черепнин.

Клинский мясокомбинат ежегодно выпускает более 150 наименований продукции и производит более 35 тыс. тонн продукции в год. При этом 70% приходится на сосиски. В ближайших планах – увеличить выпуск продукции в нарезке с 500 до 750 тонн в месяц. На предприятии работают более 1,3 тыс. сотрудников.

«Наши технологи разрабатывают новые рецептуры, а производство сертифицировано по принципам ХАССП, российским и международным стандартам. Модернизация производства позволяет нам не только наращивать мощности, но и создавать новые рабочие места», - отметила директор предприятия Светлана Рыжова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл центр по сборке оборудования для молочной промышленности в Лобне.