Все гимнасты РФ отказались выступать под нейтральным статусом

Российские спортсмены, получившие «нейтральный статус», решили воздержаться от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики.

Об этом сообщается в распространенном в субботу, 5 апреля, релизе Федерации гимнастики России.

«Спортсмены, которые получили „нейтральный статус“, приняли решение не участвовать в соревнованиях, проводимых под эгидой FIG», — заявила Федерация гимнастики России.

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