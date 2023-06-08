«Все хорошо в меру»: Путин высказался о легионерах в российском футболе

Владимир Путин считает, что легионеры в российском футболе – это неплохо, но все должно быть в меру.

Президент провел встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым, во время которой тот рассказал о развитии футбола в регионе.

Губернатор доложил о строительстве футбольного манежа и крытых полей в районах области. Он отметил, что у него было условие, чтобы в команде не было легионеров.

«Легионеры – тоже неплохо, но все хорошо в меру просто», – отреагировал Путин.

Иностранные футболисты играют заметную роль в сильнейших российских клубах. Так, лучшим бомбардиром чемпионата РПЛ стал бразилец из «Зенита» Малком, а второе место в списке занял спартаковский голландец Квинси Промес.

Футбольный клуб из Орла в минувшем сезоне не выступал в профессиональных лигах России.