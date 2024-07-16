Всемирные игры дружбы, запланированные на сентябрь, перенесли на 2025 год

Запланированные в сентябре 2024-го года в России Всемирные игры дружбы перенесли на 2025-й год. Об этом сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов на пресс-конференции, посвященной проведению в Новосибирской области чемпионата России по тяжелой атлетике.

Всемирные игры дружбы должны были пройти с 15 по 29 сентября в Екатеринбурге и Москве. Турнир представляет собой соревнования, которые включают 33 летних видах спорта (олимпийских и неолимпийских).

Координатором Всемирных игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association). Подготовка к соревнованиям осуществлялась в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Международный олимпийский комитет (МОК) в ноябре прошлого года выпустил сообщение с предупреждением спортсменов. В заявлении говорилось, что участие во Всемирных играх дружбы будет трактоваться как нарушение решения Исполнительного комитета МОК, принятое 25 февраля 2022-го года в отношении международных спортивных мероприятий, проводимых на территории РФ.

По словам Агапитова, несмотря на это, российские тяжелоатлеты принимают активное участие в открытых чемпионатах Белоруссии. По словам главы федерации, российская сторона также получила несколько приглашений в ряд стран для участия на их территории в сборах или матчах.

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