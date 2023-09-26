Всемирный день туризма отметят в Московской области

Завтра во Всемирный день туризма музеи, дома культуры и библиотеки Московской области проведут свои мероприятия: бесплатные обзорные и виртуальные экскурсии, викторины, выставки, презентации, познавательно-развлекательные программы и интерактивные занятия. Об этом сообщили в областном Минкульттуризме.

«В Московской области развитию туризма уделяется большое внимание, с каждым годом наш регион посещают все больше гостей. Мы всегда стараемся удивить их необычными и увлекательными событиями», — отметила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Так, например, в Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике пройдет акция «День туризма», в государственном историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина юных посетителей ждет интерактивно-познавательная программа «Но детских лет люблю воспоминанье». Помимо этого, опытные гиды в этот день проведут бесплатные экскурсии в городских округах Наро-Фоминский, Солнечногорск, Реутов и других. Узнать подробности об этих и других мероприятиях можно здесь.