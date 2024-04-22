Всероссийская акция «Юный Искусствовед» стартует сегодня

Всероссийская акция «Юный Искусствовед» стартует 22 апреля в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников». Она продлится до 5 мая.

Акция направлена на популяризацию искусства и раскрытие творческого потенциала школьников по всей России. Она пройдет под патронажем журнала «Юный Искусствовед».

В рамках акции школьники со всей страны могут побороться за победу в трех номинациях, посвященных рисованию, сочинению историй, заданиям на смекалку и литературные способности. Это номинации «Рассказ в картинках», «Головоломка», «Искусствовед-писатель». Все они связаны с одним из главных музеев России — ГМИИ имени А.С. Пушкина, или Пушкинским музеем.

По итогам акции члены жюри выберут 30 победителей, чьи работы будут опубликованы на портале Культурадляшкольников.рф, а трое из них получат дополнительный приз — публикацию в журнале «Юный Искусствовед».

Подробная информация об условиях участия в конкурсе представлена на сайте Культурадляшкольников.рф.