Всероссийская акция «Музыка на все времена» стартует в марте

Всероссийская акция «Музыка на все времена» пройдет с 25 марта по 15 апреля в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников».

Мероприятие посвящено 185-летию со дня рождения величайшего русского композитора П. И. Чайковского. Принять в нем участие могут школьники со всей страны. Для этого необходимо подготовить работу в одной или нескольких из предложенных номинаций: «Инструментальное творчество», «Вокал», «Хореография», «Изобразительное творчество» и оставить заявку в личном кабинете на портале Культурадляшкольников.РФ.

По итогам акции экспертная комиссия выберет 100 наиболее интересных работ-победителей, которые будут опубликованы на портале Культурадляшкольников.РФ.

Проект «Культура для школьников» реализуется Минкультуры России

и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий

и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российским фондом культуры.