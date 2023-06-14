Всероссийская акция «Навстречу звездам и мечтам» стартует на этой неделе

Всероссийская акция «Навстречу звездам и мечтам» стартует 16 июня в рамках проекта «Культура для школьников». Мероприятие посвящено 60-летию полета первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.

В рамках акции известные музеи космонавтики России подготовят для школьников уникальные видео-экскурсии, которые будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ» и на официальной странице проекта во «ВКонтакте».

Также школьники смогут создать собственный видеоролик на тему «Первая женщина-космонавт». Работы оценит экспертная комиссия, состоящая из известных деятелей России в области кинематографии. В результате будут отобраны 30 лучших роликов, которые будут размещены на портале «Культурадляшкольников.РФ».