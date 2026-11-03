Энергетики Подмосковья провели для школьников лекции «Россия — энергетическая держава»

Специалисты «Мособлэнерго» провели для школьников Подмосковья мастер-лекции «Россия — энергетическая держава». Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

Занятия проходили во всех 10 филиалах компании с 26 по 31 октября в рамках популяризации Российской энергетической недели и по рекомендации Министерства энергетики РФ.

Всего было организовано порядка 18 мероприятий, которые посетили более 570 учащихся 7–11-х классов. Ребятам рассказали о позициях России в мировой энергетике, плане ГОЭЛРО и подвиге энергетиков Подмосковья в годы Великой Отечественной войны. Также школьники узнали о работе энергосистемы Подмосковья, программах газификации, водородной энергетике.

«Мы не просто просвещаем, мы показываем, что энергетика — это самая динамичная и высокотехнологичная отрасль Подмосковья и страны», — отметил глава Минэнерго региона Сергей Воропанов.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации наружного освещения в регионе.