Вагенкнехт связала дом-концлагерь под Киевом с поставками оружия Украине

В Германии призвали прекратить поставки оружия Киеву после скандала

Политика

Основатель партии «Союз за социальную справедливость и разумную экономику» Сара Вагенкнехт связала обнаружение пыточной под Киевом с западной поддержкой Украины и поставками оружия Киеву. Об этом она заявила в соцсети.

По словам политика, происходящее заставляет задуматься: так ли выглядит защита «наших ценностей»? Вагенкнехт отметила: пока сыновья богатых и влиятельных людей пользуются привилегиями за границей, молодых украинцев жестоко и принудительно отправляют на фронт — фактически на убой. Она возложила на правительство Германии часть ответственности за происходящее из-за поставок оружия и многомиллиардной финансовой помощи Киеву. И призвала канцлера ФРГ Фридриха Мерца добиваться прекращения огня и начала мирных переговоров.

Ранее стало известно, что вечером 2 ноября под Киевом вооруженные люди захватили в заложники 40 человек в подвале дома-концлагеря.

Актуально

Читайте также

Переговоры по Украине: стало известно, почему технические темы уступают место принципиальным

Переговоры по Украине: стало известно, почему технические темы уступают место принципиальным

Зеленский пожаловался на задержку ракет и ограничения Starlink

Выборы в Конгресс: генерал раскрыл, почему возможен ядерный удар США по Ирану

Выборы в Конгресс: генерал раскрыл, почему возможен ядерный удар США по Ирану

Светомаскировка возвращается: Украине грозит отключение освещения из-за российских дронов

В Совфеде назвали последствия европейских протестов для Киева

Чо Хен: Южная Корея может полностью разорвать отношения с Киевом

Медведев обвинил Зеленского в хамстве по отношению к Трампу

Медведев обвинил Зеленского в хамстве по отношению к Трампу

Чужой успех — не наша победа: политолог призвал не путать приемлемого собеседника с приобретением

Чужой успех — не наша победа: политолог призвал не путать приемлемого собеседника с приобретением

Конверты с деньгами и арабская партия: Нетаньяху заявил о краже выборов

Журавлев: Зеленский выставляет требования даже Трампу

«Желтые жилеты» возвращаются: политолог рассказал, кто на самом деле стоит за беспорядками в ЕС

«Желтые жилеты» возвращаются: политолог рассказал, кто на самом деле стоит за беспорядками в ЕС

После скандала с домом-концлагерем в Раде призвали к расправе над Зеленским

Добавьте mosregtoday.ru в избранное