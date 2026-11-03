Основатель партии «Союз за социальную справедливость и разумную экономику» Сара Вагенкнехт связала обнаружение пыточной под Киевом с западной поддержкой Украины и поставками оружия Киеву. Об этом она заявила в соцсети.

По словам политика, происходящее заставляет задуматься: так ли выглядит защита «наших ценностей»? Вагенкнехт отметила: пока сыновья богатых и влиятельных людей пользуются привилегиями за границей, молодых украинцев жестоко и принудительно отправляют на фронт — фактически на убой. Она возложила на правительство Германии часть ответственности за происходящее из-за поставок оружия и многомиллиардной финансовой помощи Киеву. И призвала канцлера ФРГ Фридриха Мерца добиваться прекращения огня и начала мирных переговоров.

Ранее стало известно, что вечером 2 ноября под Киевом вооруженные люди захватили в заложники 40 человек в подвале дома-концлагеря.