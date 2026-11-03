Россия может ответить миротворцам из НАТО, которым, как утверждали СМИ, разрешили вести ответный огонь по российским солдатам на Украине. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на военного эксперта Андрея Колесника.

Ранее The Guardian писала: британским и другим европейским военнослужащим, которые могут быть размещены на Украине в качестве миротворцев после прекращения огня, разрешат открывать ответный огонь в случае нападения российских сил.

Колесник назвал это новым витком эскалации. По его словам, ситуация закручивается все сильнее. И все это может превратиться в «очень нехороший боеприпас», который применят по местам, где располагаются эти инструкторы.

Ранее стало известно, что после скандала с домом-концлагерем в Раде призвали к расправе над Зеленским.