Самый масштабный мурал: в Яблоневом сквере Красногорска создают гигантское граффити

В подмосковном Красногорске кипит работа над созданием гигантского мурала площадью свыше 3,5 тыс. квадратных метров, который станет крупнейшим арт-объектом в городе, сообщило издание REGIONS со ссылкой на автора проекта Екатерину Филиппову.

Команда из восьми профессиональных стрит-арт-художников из разных регионов преображает стену в Яблоневом сквере, которую планируют полностью завершить к середине декабря. Полотном под открытым воздухом станет масштабная композиция с изображением яблонь, плодов, птиц и растений, хорошо видимая всем проезжающим по Волоколамскому шоссе.

Для авторов проекта эта работа имеет особое значение. Художник и преподаватель Сергей Иванов отметил, что его бабушка-фронтовичка после войны сажала деревья в этом саду вместе с воспитанниками детского сада, поэтому роспись стала данью семейной памяти. Его коллега Сергей Ерофеев добавил, что в школьные годы собирал здесь яблоки с семьей.

Перед началом росписи стены тщательно подготовили: поверхность очистили пескоструйным аппаратом, обезжирили и покрыли грунтовкой. Мастера используют фасадные краски на водной основе, а с наступлением морозов планируют перейти на составы с растворителями. На данный момент художники израсходовали более полутонны краски и около 500 баллончиков.