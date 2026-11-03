После скандала с домом-концлагерем в Раде призвали к расправе над Зеленским

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук предложил «засунуть нож в шею» президенту Украины Владимиру Зеленскому после событий в доме-концлагере в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области. Об этом он заявил в соцсети.

По словам политика, подобные дома-концлагеря и пыточные находятся во всех регионах Украины. А система похищений и пыток в стране приобрела легальный формат. Дмитрук считает: все политики, которые находятся в диалоге с Зеленским, отправляют ему деньги и поддерживают его власть, являются соучастниками преступлений против человечности.

Депутат также заявил, что в пыточной находился 14-летний ребенок, и его пытали. Дмитрук задался вопросом: найдутся ли в мире адекватные люди, которые захотят встретиться с Зеленским, зная, что он пытает детей в подвалах? И дал свой ответ: с Зеленским можно встретиться только в одном случае — если засунуть ему нож в шею.

Ранее стало известно, что под Киевом вооруженные люди захватили в заложники 40 человек в подвале дома-концлагеря.