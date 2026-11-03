Режиссер «Бумера» превратил вокзал Серпухова в декорации 90-х к фильму с Самбурской и Биковичем

До 5 ноября Серпуховский вокзал временно вернулся в атмосферу 1995 года. На привокзальной площади выстроились фургоны с оборудованием, прожекторы и огромные светоотражатели, при этом электрички продолжают прибывать по расписанию, погружая обычных пассажиров прямо в кинодекорации.

Продюсером картины выступил Сергей Сельянов. По словам самого Буслова, сюжет ленты рассказывает о том, как порядочные люди пытаются выжить в беспорядочное время. Главные роли в проекте исполняют Милош Бикович, Роман Курцын и Настасья Самбурская.