Режиссер «Бумера» превратил вокзал Серпухова в декорации 90-х к фильму с Самбурской и Биковичем

Режиссер «Бумера» Буслов изобразил лихие 90-е на вокзале подмосковного Серпухова

Культура и спорт

Фото: [REGIONS]

Режиссер культового «Бумера» Петр Буслов развернул масштабные съемки криминальной драмы «Банда» прямо на вокзале в Серпухове, сообщает REGIONS.

До 5 ноября Серпуховский вокзал временно вернулся в атмосферу 1995 года. На привокзальной площади выстроились фургоны с оборудованием, прожекторы и огромные светоотражатели, при этом электрички продолжают прибывать по расписанию, погружая обычных пассажиров прямо в кинодекорации.

Продюсером картины выступил Сергей Сельянов. По словам самого Буслова, сюжет ленты рассказывает о том, как порядочные люди пытаются выжить в беспорядочное время. Главные роли в проекте исполняют Милош Бикович, Роман Курцын и Настасья Самбурская.

Актуально
Серпухов

Читайте также

Дочь Холли Берри дала показания в суде по опеке над младшим братом по видеосвязи

Дочь Холли Берри дала показания в суде по опеке над младшим братом по видеосвязи

Полина Диброва вышла в свет с сыном от телеведущего Дмитрия Диброва

Полина Диброва вышла в свет с сыном от телеведущего Дмитрия Диброва

Mona рассказала о состоянии Navai после инцидента с запрещенными веществами

Mona рассказала о состоянии Navai после инцидента с запрещенными веществами

Лазарев пустил слезу после пятого концерта подряд

Лазарев пустил слезу после пятого концерта подряд

«Не делайте эту ошибку»: Наталья Водянова обратилась к российским женщинам

«Не делайте эту ошибку»: Наталья Водянова обратилась к российским женщинам

Стала известна причина смерти обладательницы «Оскара» Евы Мари Сэйнт

Стала известна причина смерти обладательницы «Оскара» Евы Мари Сэйнт

В Сергиевом Посаде и Долгопрудном состоятся финальные показы Всероссийского тура спектакля «Чучело»

В Сергиевом Посаде и Долгопрудном состоятся финальные показы Всероссийского тура спектакля «Чучело»

45-летняя Амбросио показала тренировку перед юбилейным показом Victoria’s Secret

45-летняя Амбросио показала тренировку перед юбилейным показом Victoria’s Secret

В семье Ильи Любимова горе: умер его отец Петр Шлезингер

В семье Ильи Любимова горе: умер его отец Петр Шлезингер

В Воронеже похоронили Мишу Маваши

В Воронеже похоронили Мишу Маваши

Запрет на въезд не помешал: Сабуров заработал минимум ₽6 млн в Подмосковье

Запрет на въезд не помешал: Сабуров заработал минимум ₽6 млн в Подмосковье

Стало известно, за сколько Стас Ярушин готов выступить в образе зомби на Хеллоуин

Стало известно, за сколько Стас Ярушин готов выступить в образе зомби на Хеллоуин

Добавьте mosregtoday.ru в избранное