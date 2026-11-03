Анна Чиповская рассекретила новые отношения

39-летняя российская актриса Анна Чиповская, известная по фильму «Холоп-3», рассекретила новые отношения. Ее избранником стал 36-летний актер Никита Бурячек, сообщает VOICE.

Как оказалось, пара вместе появилась на свадьбе актера Павла Табакова и пиар-менеджера Ксении Ермоленко. Анна опубликовала в личном блоге снимки с торжества. На одном фото Никита целует ее обнаженное плечо, на другом — влюбленные танцуют, держась за руки.

Бурячек родом из Зеленогорска Красноярского края. Он окончил Новосибирский государственный театральный институт, а в 2016 году переехал в Москву. Позже поступил в Академию кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова.

Никита был женат дважды. Первой его супругой была Анна Протоковило, второй — Елена Алферова. В 2025 году у него и Елены родилась дочь. Однако через полгода после рождения ребенка пара рассталась.

Чиповская тоже была замужем: ее супругом был актер Дмитрий Ендальцев, известный по сериалу «Психологини». Пара развелась в январе 2025 года. Летом того же года Анну впервые заметили вместе с Никитой.

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