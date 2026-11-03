В Дубне прошел фестиваль классической музыки Владимира Спивакова и «Виртуозов Москвы
Более 5 тыс. человек посетили фестиваль «Формула гармонии» в Дубне
Фото: [Медиасток.рф]
В Дубне прошел фестиваль классической музыки «Формула гармонии. VI сезон» в исполнении Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» и Академического большого хора «Мастера хорового пения». Дирижировал худрук проекта Владимир Спиваков. Концерты посетили более 5 тыс. человек, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Мероприятие проходило на площадке ДК «Мир». На сцене выступили 99 музыкантов, в том числе воспитанники Дубненской детской школы искусств. Также прошли мастер-классы шести солистов оркестра «Виртуозы Москвы», в которых приняли участие 19 ребят.
«Фестивальная программа привнесла очень много ярких красок в будни жителей города, ученых. Как мы знаем, здесь работают люди из множества стран, здесь находится международный институт. И хотя сейчас мы лишены возможности выезжать далеко, как это было раньше, но тем не менее мир людей — он единый, он стремится к высокому, к красивому, к гармонии. Я думаю, что здесь у нас получилось создать эту формулу гармонии», — отметил директор оркестра «Виртуозы Москвы», инициатор проекта Никита Лебедев.
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