В Дубне прошел фестиваль классической музыки Владимира Спивакова и «Виртуозов Москвы

«Фестивальная программа привнесла очень много ярких красок в будни жителей города, ученых. Как мы знаем, здесь работают люди из множества стран, здесь находится международный институт. И хотя сейчас мы лишены возможности выезжать далеко, как это было раньше, но тем не менее мир людей — он единый, он стремится к высокому, к красивому, к гармонии. Я думаю, что здесь у нас получилось создать эту формулу гармонии», — отметил директор оркестра «Виртуозы Москвы», инициатор проекта Никита Лебедев.