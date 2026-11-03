В семье Ильи Любимова горе: умер его отец Петр Шлезингер

49-летний российский актер Илья Любимов сообщил о смерти отца, передает Газета.Ru. О случившемся Любимов рассказал на премьере сериала «Улей».

По словам актера, Петр Шлезингер ушел из жизни в 2026 году в возрасте 80 лет. Он отметил, что смерть любимого человека сильно его изменила. Любимов назвал произошедшие в нем перемены «самым большим достижением этого года».

Шлезингер был авиационным конструктором. Он работал начальником отдела в ОКБ Сухого. Журналисты выразили Любимову соболезнования, однако артист посчитал их излишними. Случившееся он назвал «новой жизнью».

Напомним, Любимов уже более 15 лет счастлив в браке с актрисой Екатерина Вилкова. Супруги воспитывают двоих детей — дочь Павлу и сына Петра.

Ранее сын покойного бэк-вокалиста «Любэ» Алексея Тарасова показал архивные фото отца и обратился к нему.