В Истре благоустроили 6 дворов и создали 26 пешеходных коммуникаций

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ]

План по трем программам благоустройства полностью выполнили в Истре — по благоустройству дворов, созданию пешеходных коммуникаций и ямочному ремонту большими картами. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, в округе провели благоустройство шести дворов — в окружном центре, Дедовске, Бужарово, Агрогородке, Павловском. На территориях обновили дорожное покрытие, восстановили бордюрный камень и привели в порядок парковки.

Также было создано 26 пешеходных коммуникаций в Павловском, Новопетровском, Истре, Рождествено, Снегирях, Дедовске, Кострово и других населенных пунктах.

План ямочного ремонта «большими картами» также выполнили на 100%.

Работа по обновлению территорий проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность поддержания порядка в новых парках и лесопарках.