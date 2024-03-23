Всероссийская акция «Семейные традиции» пройдет в стране с 29 марта по 14 апреля в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников».

Мероприятие приурочено к Году семьи и направлено на популяризацию традиций народов России.

В период проведения акции всем школьникам, в семьях которых поддерживается передача из поколения в поколение традиционной культуры своего региона, предлагается записать семейный видеоролик. Работы принимаются в следующих номинациях: «Традиционное пение», «Традиционный танец», «Игра на традиционных музыкальных инструментах», «Традиционная кухня», «Традиционные ремесла». Запись нужно опубликовать в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ».

По итогам акции члены жюри выберут 50 наиболее интересных работ, которые будут опубликованы на указанном портале.