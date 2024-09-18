Всероссийская акция «Во славу русского гения» стартует в сентябре

Всероссийская акция «Во славу русского гения» пройдет с 25 сентября по 15 октября в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников». Мероприятие приурочено к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.

Принять участие в акции могут все желающие школьники. Для этого необходимо подготовить работу в одной или нескольких из предложенных номинаций и оставить заявку на участие в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ». Номинации следующие: «Пушкин и театр»; «Пушкинские чтения»; «И в новом веке Пушкин с нами»; «Пушкин в живописи».

По итогам акции экспертная комиссия выберет 50 наиболее интересных

работ-победителей, которые будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».