Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту состоялись в подмосковных Химках

Соревнования по авиамодельному спорту памяти выдающегося советского инженера и ученого в области ракетно-космической техники Валентина Глушко прошли в городском округе Химки. Об этом стало известно благодаря пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Отмечается, что всего в прошедших соревнованиях приняли участие почти шестьдесят лучших экипажей из 11 регионов нашей страны. Каждый бой длился по четыре минуты. В течение этого времени спортсмены соревновались в паре за звание сильнейшего. Подчеркнем, все призовые места завоевали пилоты из Московской области.

По итогам десяти туров в зачете среди юниоров победителем стал Александр Коблов («Соколы Нечерноземья»). Серебряную и бронзовую награды завоевали воспитанники дома юных техников «Интеграл» Давид Абрамов и Константин Кошев.

В общем зачете на первую ступень пьедестала поднялся экипаж в составе Валерия Акбашева и Ильи Рылика («АСК МАИ»), «серебро» в копилке у спортсменов из команды «Соколы Нечерноземья» Александра Коблова и Алексея Сидорова, а «бронза» у пилотов из экипажа «Интеграл» Давида Абрамова и Даниила Кривенко.