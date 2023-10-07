Всероссийские спортивные соревнования по конькобежному проходят в Коломне

В Конькобежном центре «Коломна» проходят Всероссийские спортивные соревнования по конькобежному спорту на Кубок Коломенского кремля.

Отмечается, что в подмосковную Коломну съехались более трехсот участников из пятнадцати регионов России: Татарстана, Краснодарского края, Владимирской, Вологодской и других областей, а также из Республики Беларусь. Соревнования проходят среди юношей, девушек, юниоров, юниорок, мужчин и женщин.

На второй день лучшим среди юниоров на дистанции 1500 м стал белорусский спортсмен Андрей Александрович — представитель команды Витебской области. По словам юноши, на «пятисотке» ему немного не хватило до победы.

«Ближайшие соревнования, к которым я готовлюсь сейчас. Чемпионат Беларуси на отдельных дистанциях. В России тоже планирую участвовать, но пока не известно, в каких именно», — рассказал Андрей.

А еще один белорусский спортсмен — Никита Марченко — показал лучший результат на дистанции 500 метров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что тринадцать крупных спортивных объектов введут в эксплуатацию на территории Подмосковья уже в этом году.