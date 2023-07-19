Всероссийский чемпионат по воркауту пройдет в Подмосковье

Всероссийские соревнования по воркауту состоятся в Солнечногорске на текущей неделе. Как рассказали в Минспорта Подмосковья, в их рамках проведут турниры «Битва Регионов» и «Кубок Стальных Братьев».

Первый турнир – это соревнования по фристайлу среди мужчин и женщин. Второй турнир проведут по дисциплинам «Workout Battles», «Freestylebar» и «Strong Battles».

Участники соревнований помимо главного приза смогут выиграть путевку на финальный этап международного конкурса уличной культуры и спорта «Кардо».

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что до конца этого года почти во всех школах муниципалитетов будут открыты спортклубы.