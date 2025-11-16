Всероссийский день самбо отметили масштабными соревнованиями в столице

Масштабные соревнования по самбо с участием сборных команд из различных регионов страны прошли в Москве в рамках празднования Всероссийского дня этого вида спорта, об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Турнир состоялся в стенах Международного центра самбо, где свои силы испытали 16 региональных сборных, также были разыграны награды в индивидуальном зачете.

Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев в своем обращении к участникам отметил значительный вклад организаторов и спортсменов в развитие этого единоборства. По его словам, благодаря их самоотдаче и инициативам в регионах открываются современные спортивные залы, увеличивается количество занимающихся самбо, а также повышается уровень соревнований и профессиональной подготовки атлетов.

Особое внимание было уделено олимпийским перспективам самбо. Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков заявил о реальных шансах этого вида спорта на включение в программу Олимпийских игр в ближайшем будущем.

Историческая справка: Всероссийский день самбо традиционно отмечается 16 ноября. Эта дата выбрана не случайно — именно 16 ноября 1938 года Спортивный совет СССР официально включил самбо (самозащиту без оружия) в число культивируемых в стране видов спорта. Данная дисциплина, разработанная в 1930-е годы, органично сочетает элементы спортивных и национальных видов борьбы с различными системами самозащиты.

Важным этапом в международном признании самбо стало получение FIAS постоянного признания Международного олимпийского комитета в июле 2021 года. Национальный статус и приоритетный характер этого вида спорта в России были официально закреплены решением Госкомспорта еще в 2003 году.

