Летний Кубок РПЛ отменили из-за чемпионата мира

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев объяснил, почему в этом году принято решение отказаться от проведения летнего Кубка РПЛ.

По словам Алаева, после совещаний с партнерами и клубами сошлись во мнении, что этим летом все внимание будет приковано к чемпионату мира, и турнир затеряется.

«Поэтому решили так: зимний кубок состоится, по месту позже скажу. И я думаю, что есть шанс, что летом следующего года проведем летний кубок. По крайней мере заинтересованность такая есть, нужно больше времени и ресурсов», — сказал Алаев.

Победителем зимнего Кубка РПЛ стал ЦСКА. Однако после этого армейцы провалили рестарт сезона и в его концовке отправили в отставку главного тренера Фабио Челестини.

Ранее президент «Реала» Флорентино Перес пообещал купить игрока уровня Криштиану Роналду.