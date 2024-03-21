Всероссийский фестиваль ГТО прошел в Бронницах
Фото: [Ольга Антонова]
Всероссийский фестиваль ГТО для участников в возрасте шести-семи лет прошел в Бронницах. Местом проведения мероприятия стал физкультурно-оздоровительный комплекс «Горка».
В общей сложности, сдавать нормативы ГТО пришли более шестидесяти ребят.
В рамках фестиваля маленькие участники сдавали нормативы по шести направлениям: метание теннисного мяча в цель, плавание, прыжок в длину с места, поднимание туловища, наклоны, челночный бег.
Все участники, успешно сдавшие нормативы, получили знаки отличия — бронзовые, серебряные или золотые.