Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия не атаковала ни одну из стран альянса, однако, по его словам, ранее «нападала» на Афганистан, Грузию и Украину. Об этом сообщает Clash Report.

По словам генсека Североатлантического альянса, Россия никогда не нападала на страны НАТО, но в 1979 году «нападала» на Афганистан, в 2008-м — на Грузию, а в 2014-м — на Украину. Эти утверждения он привел, отвечая на вопрос о характере угроз со стороны Москвы.

Рютте также охарактеризовал НАТО как «чрезвычайно сильный» альянс, который воплощает концепцию «мира, основанного на силе».

Ранее Сотрудник ОП Украины заявил о недовольстве Зеленского главнокомандующим Драпатым.