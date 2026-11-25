НАТО обвинила Россию в «нападении» на три страны
Рютте заявил, что Россия не атаковала страны НАТО, но «нападала» на три другие
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия не атаковала ни одну из стран альянса, однако, по его словам, ранее «нападала» на Афганистан, Грузию и Украину. Об этом сообщает Clash Report.
По словам генсека Североатлантического альянса, Россия никогда не нападала на страны НАТО, но в 1979 году «нападала» на Афганистан, в 2008-м — на Грузию, а в 2014-м — на Украину. Эти утверждения он привел, отвечая на вопрос о характере угроз со стороны Москвы.
Рютте также охарактеризовал НАТО как «чрезвычайно сильный» альянс, который воплощает концепцию «мира, основанного на силе».
Ранее Сотрудник ОП Украины заявил о недовольстве Зеленского главнокомандующим Драпатым.