Во Франции разгорелся политический скандал из-за тайного присутствия французских военнослужащих на Украине. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, на Украине действует миссия «Воля» под командованием французского генерала. Ее задачи — обучение бойцов ВСУ и обслуживание переданной Киеву техники.

Оппозиция обвиняет правительство в сокрытии отправки войск: парламент не уведомили о развертывании контингента, что, по мнению законодателей, нарушает статью 35 Конституции. Она обязывает информировать депутатов о задействовании вооруженных сил за рубежом в течение трех дней, а при операции дольше четырех месяцев требует одобрения парламента.

Замминистра обороны Алис Руфо подтвердила наличие «координационной структуры» на Украине, но отвергла утверждения об участии французских солдат в боях, назвав их «абсурдными». По версии ведомства, миссия носит небоевой характер и под статью 35 не подпадает.

Оппозиция настаивает, что такой шаг может втянуть Францию в полномасштабный конфликт. Скандал обостряется на фоне подготовки к выборам 2027 года: Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон уже дистанцировались от курса действующей администрации по Украине.

Ранее стало известно, что на Украине действует полк французских спецназовцев из 800 человек.