Власти Евросоюза не собираются разблокировать замороженные российские активы как минимум в течение ближайших 35 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Еврокомиссии Балаша Уйвари.

ЕС заблокировал хранящиеся в европейских странах российские активы после начала боевых действий на Украине и с тех пор использует доходы от них для финансирования Киева. По словам Уйвари, доходы от реинвестирования этих средств уже расписаны в Брюсселе на десятки лет вперед.

Представитель ЕК напомнил, что в 2024 году Евросоюз принял совместную с G7 программу финансирования Украины на €45 млрд. Основная часть займа и проценты по нему должны покрываться за счет доходов от реинвестирования российских активов, а их разблокировка закроет для Брюсселя эту схему.

При ставке 3% годовых проценты по программе могут достичь €25 млрд, поскольку срок погашения кредита определен до 2042 года. В общей сложности ЕК предстоит выплатить кредиторам около €70 млрд. Совокупный размер кредитования Украины со стороны ЕС оценивается в €140 млрд.

По данным бельгийского депозитария Euroclear, где хранится большая часть замороженных активов РФ, ЕК получает от площадки примерно €3–4 млрд в год. В таком темпе выплата всех обязательств с процентами займет не менее 35 лет.

Ранее Джабаров назвал фон дер Ляйен «главным архитектором продолжения войны».