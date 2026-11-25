За неделю цены на мандарины в России снизилась почти на 10%. Соответствующие данные РИА Новости предоставили в ассоциации «Руспродсоюз».

«За неделю цены снизились на 8,3%», — уточнили в организации.

По информации на 13 ноября, средняя розничная цена килограмма мандаринов в Москве составляла 274,2 рубля. Это на 2,9 процента ниже показателя месячной давности.

Основными поставщиками фрукта в «Руспродсоюзе» назвали Турцию, Китай, ЮАР, Марокко и Египет.

До этого председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов сообщал, что в первой половине ноября мандарины в крупных российских торговых сетях стали доступнее. Минимальная цена килограмма опустилась до 135 рублей.

Ранее сообщалось о том, что салат «Столичный» назван самым бюджетным традиционным салатом на Новый год.