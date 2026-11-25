После перенесенной простуды или гриппа человек может столкнуться с ломотой в суставах. Об этом в интервью «Ленте.ру» сообщила травматолог-ортопед Антонина Завадская.

По словам специалиста, в период болезни иммунная система функционирует с повышенной нагрузкой и выделяет в кровь комплекс сигнальных молекул. Побочным эффектом такой активности, как отметила врач, может стать ломота в суставах, способная сохраняться от одной до трех недель после нейтрализации вируса.

Завадская указала, что еще одним фактором возникновения болевых ощущений является высокая температура и связанная с болезнью потеря жидкости. В результате хрящевая ткань недополучает необходимое питание, что приводит к возникновению чувства скованности при движении.

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