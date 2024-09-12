Первый Всероссийский фестиваль-конкурс «Наследие нации» пройдет в Подмосковье. Мероприятие проводит АНО Центр поддержки развития культурно-образовательных программ «Наследие нации».

Цель фестиваля — укрепление института семьи, привлечение внимания общества к истокам и традициям национальных культур, сохранение традиционных российских ценностей при участии семейных творческих коллективов.

В мероприятии могут принять участие отдельные исполнители, творческие коллективы детских музыкальных школ, ДШИ, центров детского, народного творчества, участники художественной самодеятельности ДК, музыкальных и общеобразовательных школ, преподаватели коллективов художественного творчества. Кроме того, к участию приглашаются люди старшего поколения, занимающиеся художественным творчеством в различных жанрах искусства, а также творческие коллективы людей старшего поколения.

Фестиваль будет проходить 13 октября в Мытищах и 23 ноября в Раменском. На первое мероприятия подать заявку можно до 12 октября, на второе — до 22 ноября.

Подробная информация об условиях участия в фестивале-конкурсе представлена на сайте мероприятия.