Всероссийский форум рабочей молодежи пройдет в июле

В Пермском крае 2–5 июля будет проходить XIII Всероссийский форум рабочей молодежи. Его проводит Федеральное агентство по делам молодежи совместно с подведомственным ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам» и правительством Пермского края.

Цель форума — поддержка, социальная интеграция и развитие талантливой рабочей молодежи России через реализацию целей и задач государственной молодежной политики.

В рамках форума пройдут стратегические сессии, тематические лекции, образовательные семинары, конкурс профессионального мастерства «Человек труда», а также грантовый конкурс от направления «Росмолодежь. Гранты».

В форуме могут принять участие граждане РФ в возрасте от 14 до 35 лет. Для этого до 2 мая требуется зарегистрироваться в федеральной государственной автоматизированной информационной системе «Молодежь России» и подать заявку через платформу «Росмолодежь. Форумы». Подробная информация представлена здесь.