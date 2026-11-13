Ртищев раскрыл, как Россия спрячет войска от тепловизора и радара

Генерал Ртищев заявил о создании завесы от радаров для войск РХБЗ

Политика

Российский оборонно-промышленный комплекс создает для войск радиационной, химической и биологической защиты новые составы для постановки аэрозольных завес. Об этом сообщает газета «Красная звезда» со ссылкой на начальника войск РХБЗ России генерал-лейтенанта Алексея Ртищева.

По словам офицера, научно-исследовательские организации вместе с предприятиями промышленности работают над комплектом средств дистанционного управления рубежами аэрозольного противодействия. Параллельно создаются новые мультиспектральные составы для завес.

Ключевая особенность этих составов — эффективность не только в видимом, но и в инфракрасном и радиолокационном диапазонах спектра электромагнитного излучения. То есть завеса должна скрывать войска не только от глаз, но и от тепловизоров и радаров.

Ранее Минобороны объявило о тотальной зачистке позиций ВСУ с воздуха.

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