Маникюр, который молодит: какие оттенки, формы и детали советует косметолог из Подмосковья

REGIONS: косметолог Уварова назвала маникюр, который визуально молодит

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Маникюр способен визуально снять несколько лет — или, наоборот, подчеркнуть возрастные изменения. О том, что именно имеет значение, REGIONS рассказала косметолог из Наро-Фоминска Елена Уварова. По ее наблюдениям, руки первыми привлекают внимание, а грамотно подобранный маникюр помогает выглядеть моложе.

Осторожнее с темными оттенками

Черный, винный, шоколадный и насыщенный синий на бледной и холодной коже создают резкий контраст. Взгляд цепляется за пальцы, а заодно — за морщинки и пятна. Особенно заметно это на коротких ногтях.

«Отказываться от бордового после сорока вовсе не обязательно. Просто подбирайте оттенок под свой тон кожи и следите за аккуратностью формы», — уточняет Елена Уварова.

По словам Елены Уваровой, молочный, полупрозрачный розовый, кремовый и мягкий персиковый сглаживают границу между ногтем и кожей. Косметолог отметила, что хорошо работают тона чуть теплее или светлее натурального цвета ногтей. С плотным бежевым, уточнила она, стоит быть осторожнее: если он полностью совпадает с кожей, кисть выглядит бледной.

«Нюд лучше подбирать индивидуально, а не покупать наугад», — говорит косметолог.

Стилеты и острые ногти притягивают взгляд, но визуально утяжеляют кисть. По мнению эксперта, спокойнее смотрятся мягкий овал, короткий миндаль, квадрат с закругленными углами. Оптимальная длина свободного края — 2–3 миллиметра.

«Слишком длинные ногти перегружают кисть, а умеренная длина выглядит аккуратно и удобна в повседневной жизни», — пояснила Елена Уварова.

Стразы, объемные элементы и множество контрастных деталей утяжеляют маникюр. По словам Елены Уваровой, выигрышнее смотрятся лаконичные решения: тонкий френч, прозрачное покрытие с деликатным блеском или акцент на одном ногте. Косметолог также отметила, что элегантно выглядит молочная база с тонкими линиями приглушенного бордового или коричневого оттенка.

«Перегруженный дизайн привлекает внимание к деталям, которые хотелось бы скрыть, а лаконичное покрытие выглядит свежо и ухоженно», — отметила косметолог.

Пересушенная кожа и заусенцы сведут на нет любой цвет. Регулярное увлажнение кистей и кутикулы — база. Днем стоит наносить крем с SPF 30 и выше: солнце ускоряет появление пигментации. Покрытие важно обновлять вовремя — отросший гель-лак и сколы портят впечатление.

Елена Уварова подытожила, что ухоженные руки — это не про цену лака, а про регулярность. По ее словам, именно она дает тот эффект, за которым люди идут в салоны.

Ранее сообщалось, что в Кашире запустили курс маникюра для девочек 11–16 лет.

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