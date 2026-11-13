«Тотальная зачистка» с воздуха: группировка «Юг» разнесла позиции ВСУ

Минобороны объявило о тотальной зачистке позиций ВСУ с воздуха

Политика

Российские военные с воздуха провели «тотальную зачистку» украинских позиций. Об этом сообщает Минобороны России со ссылкой на заявление оборонного ведомства в Telegram-канале.

Операцию выполнили бойцы группировки войск «Юг»: с помощью дронов они ударили по блиндажам и технике ВСУ. Удары наносились в районе Славянско-Краматорской агломерации.

Одной из пораженных целей стали гексакоптеры — тяжелые дроны, которые противник использует для доставки снаряжения войскам, а также как «матки» для запуска более мелких беспилотников.

Удар пришелся не только по живой силе и укрытиям, но и по воздушной инфраструктуре ВСУ.

Ранее стало известно, что «Герани» научились появляться из ниоткуда.

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