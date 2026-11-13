Иск на ₽3 млн: пенсионерка судится с певцом Буйновым из-за ДТП в Подмосковье

В Наро-Фоминском городском суде рассматривают гражданский иск к певцу Александру Буйнову. Истица — Алла Смирнова, 60-летняя пенсионерка из Апрелевки, в прошлом воспитатель детского сада. Она требует взыскать с артиста ₽3 млн в качестве компенсации за вред здоровью. Представители Буйнова утверждают: помощь пострадавшей предлагали, но от нее она отказалась, сообщил REGIONS.

Версия пострадавшей

Юрист Дмитрий Соловьев, представляющий интересы Смирновой, рассказал, что сразу после аварии певец пообещал ₽1 млн на лечение. Однако затем общение прекратилось, а извинений женщина, по словам юриста, так и не дождалась. Первоначально в иске фигурировала сумма в 1 млн рублей, но позже ее увеличили до 3 млн — с ориентиром на то, как суды решают похожие споры. Первое заседание состоялось 2 ноября, следующее намечено на 26 ноября.

Версия стороны артиста

Концертный директор Буйнова Сергей Пудовкин описывает ситуацию иначе. По его словам, оплату лечения действительно предлагали, но Смирнова отказалась. Пудовкин утверждает, что артист не уезжал с места аварии и предлагал помощь, а подтвердить это могут запись видеорегистратора и показания двух свидетелей. Происходящее представитель певца называет давлением и шантажом, а саму истицу — «перекупленной» ради участия в ток-шоу. Доказательств этих утверждений Пудовкин не представил.

Что известно об аварии

ДТП произошло в Апрелевке в феврале 2025 года. Летом 2026-го административное производство закрыли: установить вину артиста до истечения срока давности не удалось. Гражданский иск рассматривается отдельно. Суду предстоит оценить требования истицы и аргументы обеих сторон.

Ранее сообщалось, что в Пушкине вынесли приговор по делу о ДТП, в результате которого погибли пассажиры маршрутки.