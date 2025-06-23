Всероссийский инклюзивный фестиваль «Футбол – школа жизни» состоялся в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске успешно завершился Всероссийский детский инклюзивный фестиваль «Футбол – школа жизни». Это мероприятие стало ярким событием для юных спортсменов и их родителей.

Футбол – это не просто зрелищный вид спорта, но и мощный инструмент для социального взаимодействия.

21 июня на спортивной площадке Культурно-спортивного комплекса «Нара» в Наро-Фоминске состоялся Всероссийский детский инклюзивный фестиваль под названием «Футбол – школа жизни». Это уже третья подобная площадка, объединяющая здоровых детей и ребят с ограниченными возможностями здоровья. Инклюзивность подразумевает создание условий для совместных занятий и общения детей с разными возможностями. Основная задача фестиваля – показать детям с ограниченными возможностями, что спорт открыт для каждого, и воспитать в участниках командный дух и взаимопонимание. Центральным событием стал футбольный турнир, в котором приняли участие двенадцать детских команд различных возрастных групп.

На торжественном открытии фестиваля с приветственными словами выступили почетные гости: председатель Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Геннадий Пензов, директор и организатор благотворительного фонда «Под флагом добра» Наталья Давыдова, а также известные мастера спорта по футболу Дмитрий Градиленко и Константин Маевский. Все выступающие подчеркнули важность подобных мероприятий, объединяющих детей с разными возможностями, и пожелали юным спортсменам успехов.

«Наро-Фоминский округ неизменно поддерживает такие инициативы, поскольку для нас принципиально важно, чтобы каждый ребенок, вне зависимости от его состояния, ощущал себя частью большой и сплоченной семьи. Благодарность организаторам, тренерам, родителям и, конечно же, юным футболистам за этот замечательный праздник спорта, добра и единства!» – отметил Председатель Совета депутатов Наро-Фоминского г.о. Геннадий Пензов.

Мастера спорта присоединились к разминке вместе с ребятами, а Артем Шмельков, ведущий программы «Матч ТВ», стал комментатором матчей турнира.

Мероприятие было построено с учетом принципов инклюзии: на поле сразились команды ребят с ограниченными возможностями здоровья, представляющие школу-интернат из Хотьково Сергиево-Посадского городского округа, физкультурно-спортивный клуб инвалидов из Серпухова и Наро-Фоминскую школу для обучающихся с ОВЗ.

Турнир продемонстрировал, как важно давать каждому ребенку возможность почувствовать себя частью общества. В результате напряженной борьбы победителями в своих возрастных категориях стали команды из Атепцево и Селятино.

Фестиваль завершился торжественной церемонией награждения победителей и призеров, а также праздничным угощением для всех участников. Полевая кухня порадовала ребят гречневой кашей с тушенкой, черным хлебом и ароматным чаем. Кроме футбольных состязаний, дети приняли участие в спортивных мастер-классах, интеллектуальных беседах и получили новые знания. Фестиваль «Футбол – школа жизни» еще раз подтвердил, что главное – не только победа, но и радость общения, сплоченность и ощущение принадлежности к дружному коллективу – настоящим друзьям.