Всероссийской турнир по Вэйци проходит в подмосковном Красногорске

Всероссийский турнир «Кубок FESCO по Вэйци. Мост Дружбы» проходит в Красногорске в бизнес–парке «GREENWOOD». Сегодня стартовал второй заключительный день соревнований. Атмосфера на турнире необычная, игроки передвигают черные и белые камушки по доске, некоторые медитируют.

В Го играют черными и белыми камнями на прямоугольном поле, расчерченном вертикальными и горизонтальными линиями. Цель игры — отгородить на игровой доске камнями своего цвета большую территорию, чем противник.

Известно, что игру придумали в Китае более четырех тысяч лет назад. Позже она стала популярной в Японии, где немного изменили правила. Популярность в России игра завоевала благодаря аниме «Хикару и го». В турнире в Красногорске участвуют более девяноста игроков со всей России. Победители получат денежные призы.