Всероссийской турнир по Вэйци проходит в подмосковном Красногорске
Фото: [Егор Коновалов]
Всероссийский турнир «Кубок FESCO по Вэйци. Мост Дружбы» проходит в Красногорске в бизнес–парке «GREENWOOD». Сегодня стартовал второй заключительный день соревнований. Атмосфера на турнире необычная, игроки передвигают черные и белые камушки по доске, некоторые медитируют.
В Го играют черными и белыми камнями на прямоугольном поле, расчерченном вертикальными и горизонтальными линиями. Цель игры — отгородить на игровой доске камнями своего цвета большую территорию, чем противник.
Известно, что игру придумали в Китае более четырех тысяч лет назад. Позже она стала популярной в Японии, где немного изменили правила. Популярность в России игра завоевала благодаря аниме «Хикару и го». В турнире в Красногорске участвуют более девяноста игроков со всей России. Победители получат денежные призы.
«Мне 14 лет, в Го играю около пяти лет. Мы приехали на турнир из Жуковского всей семьей. С игрой познакомил папа. Папа нашел книжку в библиотеке, начал заниматься по ней и научился играть, потом обучил всю семью», — поделился член сборной Московской области по игре в Го Святослав Шальнев.