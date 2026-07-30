Встреча жителей с иностранными блогерами, путешествующими по Золотому кольцу, прошла в Сергиевом Посаде

Жители Сергиева Посада встретились с иностранными блогерами, которые путешествуют по Золотому кольцу. Федерико Арнальди из Италии и Кай Синчжен из Китая снимают контент о городе в рамках проекта «Дороже Золота».

Проект стартовал при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В нем участвуют шесть блогеров из Италии, Китая, Перу, Замбии, Японии и Кореи. В течение трех недель — с 28 июля по 18 августа — они познакомятся с 10 городами Золотого кольца.

«Золотое кольцо сейчас расширяется, там уже более 40 точек притяжения. В планах — снять вторую часть и раскрыть те города, которые не вошли в десятку сейчас», — отметила продюсер проекта Элина Назаренко.

Кай Синчжен — китайский блогер и певец «Хора Турецкого». Он уже два года живет в России и мечтает жить в русской деревне.

«За два года я впервые попал в русскую деревню. Друг пригласил к родителям, они живут прямо рядом с Волгой. Такая красота! Я бы сказал, что это называется жизнь», — рассказал иностранец.

Федерико Арнальди — блогер из Италии и телеведущий программы «Поедем-поедим» на НТВ. Он уже не в первый раз посещает Сергиев Посад.

«Мне нравится вот это прикосновение к истории, эта атмосфера… Я родился в Риме, поэтому смотрю и думаю: как у нас дома», — отметил он.

Особенно итальянца удивила местная еда — иностранец впервые попробовал гречневые блины с медом и был поражен.

По итогам путешествия выйдет свыше 200 материалов. Часть из них представят на очных мероприятиях, в том числе в Национальном центре «Россия».

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил готовность центра культуры и искусств им. Л. Н. Кекушева к открытию.