Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил готовность центра культуры и искусств им. Л. Н. Кекушева к открытию. Учреждение в Ивантеевке было капитально отремонтировано.

«Масштабное обновление проводится здесь впервые с 1926 года. Все выглядит очень достойно. Теперь самое главное, чтобы место было востребовано, чтобы здесь было чем заняться и взрослым, и детям — творчество, спектакли. До ремонта в центре базировались 13 творческих коллективов, а благодаря проведенным работам их число увеличится до 16. Кроме того, Центр станет одной из ключевых площадок для работы Ивантеевского филиала Музыкально-драматического театра», — рассказал губернатор.

Степень готовности объекта составляет уже 99%. В рамках ремонта в здании площадью около 1,5 тыс. кв. м обновили фасад, кровлю, заменили инженерные системы, выполнили внутреннюю отделку помещений. При этом была сохранена историческая кладка.

«На данный момент все готово к сдаче. Сейчас работает клининг. До 10 августа должны полностью поставить мебель», — рассказал представитель подрядчика Денис Голубев.

За последние 5 лет в Пушкинском округе капитально обновили Дом культуры в Правдинском и два здания школы искусств в Ивантеевке, провели текущий ремонт и модернизацию в ДК «Импульс» в Челюскинском и в двух библиотеках в Ивантеевке и Софрино.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ] 1/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ] 2/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ] 3/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ] 4/4

«Сегодня здесь самая активная молодежь, которая нам помогает, участвует в разных проектах, делает добрые дела. Я уверен, что каждый из вас уже нашел свое место, или еще ищет, но точно у всех есть стремления. Это очень важно», — отметил губернатор.

Руководитель Пушкинского отделения «Волонтеров Подмосковья» Никита Ильичев рассказал об участии в акции «Доброе дело».

«Я лично много раз сопровождал нашу фуру. Ее очень ждут и парни, которые воюют, и местные жители. Хочу передать от них большое спасибо за то, что поддержали этот проект. Мы видим огромный отклик от ребят. Причем помимо молодежи у нас есть и серебряные волонтеры», — сказал он.

Руководитель Сергиево-Посадского отделения «Волонтеров Подмосковья» Анастасия Популова рассказала, как вместе с ребятами помогает бойцам, которые сейчас проходят лечение и реабилитацию.

«Мы с ребятами приезжаем к ним с концертами в госпитали, общаемся. Нам кажется важным поддержать их на пути восстановления, возвращения к обычной жизни. Это то, что сейчас наиболее сильно откликается», — отметила она.

В ходе встречи губернатору также доложили о строительстве и ремонте социальных объектов в округе. К 1 сентября капитально отремонтируют 4 школы. В 2026-2027 учебном году также заработают новая пристройка к детсаду «Звездочка» в Пушкино, которую строит инвестор, а также школа креативных индустрий на базе Ивантеевского филиала Пушкинской ДШИ. До конца года сдадут после капремонта поликлинику в Ивантеевке. Продолжается капремонт двух корпусов детсада «Ручеек».

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Пушкинский округ осмотрел отремонтированную котельную «7 квартал» в Ивантеевке.