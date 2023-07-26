Второй этап фестиваля современного танца «Город танцует в парках» начнется в Подмосковье в августе
Фото: [Пресс-служба АНО «МосОблПарк»]
Второй этап областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках» стартует в Подмосковье в середине августа. Об этом сообщили в областном Минкульттуризме.
«На фестивале свои танцевальные номера представят 160 коллективов. Танцоры выступят в 16 городских округах Подмосковья», — сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.
По ее словам, мероприятие завершится гала-концертом, который пройдет в Пестовском парке Балашихи. Каклюгина добавила, что в финале победители двух этапов под руководством ведущих хореографов будут соревноваться между собой. Напомним, что художественным руководителем и председателем жюри является заслуженный артист России, хореограф, актер, режиссер, профессиональный танцовщик Егор Дружинин. Расписание мероприятия можно найти здесь.
Отметим, что фестиваль организован в рамках реализации специальных областных проектов областного Минкульттуризма при поддержке команды губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и АНО «МосОблПарк».
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