Второй этап фестиваля современного танца «Город танцует в парках» начнется в Подмосковье в августе

Второй этап областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках» стартует в Подмосковье в середине августа. Об этом сообщили в областном Минкульттуризме.

«На фестивале свои танцевальные номера представят 160 коллективов. Танцоры выступят в 16 городских округах Подмосковья», — сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, мероприятие завершится гала-концертом, который пройдет в Пестовском парке Балашихи. Каклюгина добавила, что в финале победители двух этапов под руководством ведущих хореографов будут соревноваться между собой. Напомним, что художественным руководителем и председателем жюри является заслуженный артист России, хореограф, актер, режиссер, профессиональный танцовщик Егор Дружинин. Расписание мероприятия можно найти здесь.

Отметим, что фестиваль организован в рамках реализации специальных областных проектов областного Минкульттуризма при поддержке команды губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и АНО «МосОблПарк».

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