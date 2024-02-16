Второй концерт из цикла образовательных мероприятий «МузПроСвет» пройдет в Черноголовке

В январе прошел первый концерт цикла «Музыка в кино», который оставил положительные отзывы и незабываемые впечатления у зрителей. В воскресенье, 25 февраля, состоится следующий концерт. Он будет посвящен танго: истории танца и искусству техники. Тема выбрана неспроста, ведь страстный и экспрессивный танец был включен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО в 2009 году.

АНО «Центр городского развития» предлагает всем желающим погрузиться в необычную атмосферу латиноамериканской культуры, узнать уникальные факты об истории жгучего танца.

В концерте проекта МУЗПРОСВЕТ, который анонсирован на 25 февраля, примут участие: Наталья Махоткина (фортепиано), Денис Козьминых (саксофон), Илья Яшин (виолончель), Нина Кулькова (альт), Александр Кульков (ударные), Григорий Кукин (контрабас), Никита Дятлов (перкуссия), Илья Еремеев (баян).

Мероприятие бесплатное. Предварительно требуется зарегистрироваться: https://culturalintelligence.timepad.ru/event/2774109/. Подробную информацию можно найти в телеграмм канале: https://t.me/naukograd_pro.

Место проведения: Черноголовская школа, корпус Ф.И. Дубовицкого, Школьный б-р, 1.