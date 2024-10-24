Второй отборочный этап Международного чемпионата по битве роботов пройдет в выходные

Второй отборочный этап Международного чемпионата по битве роботов пройдет 26 октября в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо». Проект реализует Минцифры России.

Цель проекта — продвижение инженерной мысли как драйвера развития и поддержки современных цифровых технологий.

Первый отборочный этап чемпионата прошел 28 сентября на площадке «ЦСКА Арена» в Москве. В нем приняли участие 48 команд из России, Беларуси, Бразилии, Индии, Ирана и Китая. Во втором отборочном участвуют 48 команд из России, Индии, Казахстана, Ирана и Китая.

В основной дисциплине с роботами весом до 110 килограммов Подмосковье представят команды «Феникс» из Раменского и «SOLARBOT» из Балашихи, в «Битве мини-роботов» весом до 1,5 килограмма — «Технократы» и «Техно-Дайнемикс» из Павловской Слободы (г. о. Истра) и «ProBOT» из Малаховки.

Мероприятие пройдет с 10:00 до 20:00. Трансляция мероприятия доступна во «ВКонтакте».