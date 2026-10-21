Круз Бекхэм показал возлюбленную, которая старше его на 10 лет, в бикини
lady.mail: Круз Бекхэм показал откровенный снимок в честь 31-летия возлюбленной
Фото: [соцсети]
21-летний Круз Бекхэм, сын известного 51-летнего футболиста Дэвида Бекхэма и 51-летней Виктории Бекхэм, опубликовал откровенный снимок в честь 31-летия своей возлюбленной, певицы Джеки Апостел, сообщает «Леди.Mail».
Фото: [соцсети]
На фотографии Бекхэм держит Джеки на руках. Девушка запечатлена в открытом черном бикини.
«С днем рождения, любовь моя. Ты даже не представляешь, как сильно я тебя люблю», — написал юноша.
Апостел ответила на публикацию в комментариях и написала, что любит Круза больше. Фото быстро набрало множество лайков и комментариев. Подписчики тепло поздравили именинницу, оставив множество добрых слов и пожеланий.
Стоит отметить, что Апостел является не только возлюбленной Бекхэма, но и его музыкальным менеджером. Девушка занимается организационными вопросами и активно поддерживает карьеру Круза.
Ранее сообщалось, что Бруклин Бекхэм столкнулся с жестким хейтом в Сети из-за фигуры.