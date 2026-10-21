Круз Бекхэм показал возлюбленную, которая старше его на 10 лет, в бикини

lady.mail: Круз Бекхэм показал откровенный снимок в честь 31-летия возлюбленной

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

21-летний Круз Бекхэм, сын известного 51-летнего футболиста Дэвида Бекхэма и 51-летней Виктории Бекхэм, опубликовал откровенный снимок в честь 31-летия своей возлюбленной, певицы Джеки Апостел, сообщает «Леди.Mail».

Фото: [соцсети]

На фотографии Бекхэм держит Джеки на руках. Девушка запечатлена в открытом черном бикини.

«С днем рождения, любовь моя. Ты даже не представляешь, как сильно я тебя люблю», — написал юноша.

Апостел ответила на публикацию в комментариях и написала, что любит Круза больше. Фото быстро набрало множество лайков и комментариев. Подписчики тепло поздравили именинницу, оставив множество добрых слов и пожеланий.

Стоит отметить, что Апостел является не только возлюбленной Бекхэма, но и его музыкальным менеджером. Девушка занимается организационными вопросами и активно поддерживает карьеру Круза.

Ранее сообщалось, что Бруклин Бекхэм столкнулся с жестким хейтом в Сети из-за фигуры.

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