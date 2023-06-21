Второй старт серии велозаездов Gran Fondo состоится в Подмосковье в эти выходные
Фото: [Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта МО]
Уже в это воскресенье в городе Пересвет Сергиево-Посадского городского округа состоится очередной заезд Gran Fondo.
Отмечается, что в этот раз для спортсменов подготовили три дистанции на выбор, разная протяженность которых позволяет подобрать оптимальный старт как новичкам, так и опытным участникам. Маршрут пройдет по старому Ярославскому шоссе от Пересвета в сторону города Переславль-Залесский.
Напоминаем, что благодаря партнеру GranFondoRussia в сезоне 2023 компании «Технопарк» призовой фонд мероприятия составит сто пятьдесят тысяч рублей. А всего в текущем сезоне в Московской области запланированы пять велозаездов серии.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в этот летний спортивный сезон в Подмосковье пройдет свыше двух тысяч различных мероприятий.
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