Второй старт серии велозаездов Gran Fondo состоится в Подмосковье в эти выходные

Уже в это воскресенье в городе Пересвет Сергиево-Посадского городского округа состоится очередной заезд Gran Fondo.

Отмечается, что в этот раз для спортсменов подготовили три дистанции на выбор, разная протяженность которых позволяет подобрать оптимальный старт как новичкам, так и опытным участникам. Маршрут пройдет по старому Ярославскому шоссе от Пересвета в сторону города Переславль-Залесский.

Напоминаем, что благодаря партнеру GranFondoRussia в сезоне 2023 компании «Технопарк» призовой фонд мероприятия составит сто пятьдесят тысяч рублей. А всего в текущем сезоне в Московской области запланированы пять велозаездов серии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в этот летний спортивный сезон в Подмосковье пройдет свыше двух тысяч различных мероприятий.

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