«Второму сезону быть»: звезда «Слова пацана» планирует сняться в продолжении сериала

Несмотря на «слив» финала 8 эпизода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» в Сеть, интерес публики к проекту не стихает. Некоторые зрители надеются, что концовка будет изменена, другие же не смотрят опубликованные материалы, дожидаясь их официального выхода.

Лилия Закирова, актриса, сыгравшая девушку группировщика Турбо, поделилась с нами своим видением завершения сезона, а также впечатлениями от работы на площадке.

«Запоминающимся было все! Я очень хотела сняться в этом сериале и отправляла пробы, когда только начинался кастинг, потому что история про мой родной город. Я не хотела оставаться в стороне. Меня утвердили в ночь перед съемкой, и когда мне позвонил агент, первое что я подумала — это шутка», — призналась собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Больше всего артистку удивило, когда после второго съемочного дня к ней подошел Жора Крыжовников и сказал, что она понравилась авторам проекта, и они хотят расширить ее роль. Благодаря этому Закирову можно увидеть еще в нескольких эпизодах — это первый крупный опыт в кино для актрисы, которая раньше появлялась в одном эпизоде сериала «Тетя Марта».

«На площадке царила очень приятная атмосфера! Все актеры поддерживали друг друга. Большое спасибо Славе Копейкину, моему партнеру, который не бросил меня, помог разобраться во всем, познакомил с ребятами. Его замечательная собачка Мира поднимала нам настроение в перерывах, а ребята были настолько открыты, что не было ощущения, что кто-то играет главную роль, а кто-то второстепенную. На площадке относились с большим уважением ко всем», — отметила Лилия.

Полный сценарий артистка не читала — только свои сцены, поэтому, как и все зрители, смотрит сериал, затаив дыхание, и не знает, что будет дальше.

«Конечно же, у меня есть любимчики и не очень. Кого-то осуждаю, кого-то оправдываю, но абсолютно точно понимаю, что они по-другому поступить не могли, время такое было. Принципы. Я питаю надежду, что сериал закончится чем-то хорошим, но, к сожалению, в то время ничего хорошо не заканчивалось», — рассказала Закирова.

Также наша собеседница призналась, что надеется на выход второго сезона и планирует принять участие в его съемках.

«Мне кажется, второму сезону быть. Во всяком случае, я на это очень надеюсь. Кто его знает, может мне посчастливится быть в продолжении этой невероятной истории. Но тогда я уже точно буду просить Андрея Николаевича дать моей героине имя», — заключила актриса.

Ранее звезда сериала «Слово пацана» раскрыл концовку первого сезона.